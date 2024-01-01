В пермских школах проводят проверки после сообщений о готовящихся терактах В краевом минтербезе призвали соблюдать спокойствие и не верить фейкам Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Утром 23 ноября к школе №91 приехала полиция, росгвардейцы и скорая. Накануне в телеграм-каналах распространились сообщения о готовящихся терактах в пермских школах.

«Информация о стрельбе в 91-й школе ложная. Видео постановочное. Пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку», — рассказали в пресс-службе краевого министерства безопасности.

В ведомстве призвали граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

В минтербезе также отметили, что за преступления, связанные с распространением ложной информации об угрозе терактов, предусмотрена ответственность.

В пресс-службе полиции также сообщили, что в социальных сетях появилась информация о противоправных действиях в одной из пермских школ. Однако после проверки, которую провели прибывшие на место сотрудники, информация не подтвердилась. Полиция проводит проверку.

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