Приставы арестовали иномарку пермячки за коммунальные долги Машину отвезли на штрафстоянку Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Перми судебные приставы арестовали автомобиль жительницы Дзержинского района Перми из-за долгов по коммуналке: она не платила за отопление и горячую воду. В связи с этим её автомобиль «Лифан» эвакуировали на штрафстоянку, сообщает ТК ВЕТТА.

Теперь, чтобы вернуть своё авто, кроме основной суммы долга, женщине придётся оплатить исполнительский сбор, расходы на эвакуацию и хранение арестованной машины. Иначе приставы выставят иномарку на торги.

На сегодняшний день в ведомстве приставов находится более 30 тыс. исполнительных документов в отношении неплательщиков.

В этом году в списки должников, имущество которых могут арестовать по решению суда, попадают те, кто не оплачивает услуги более трёх месяцев. Кроме этого, должникам угрожает арест банковских счетов и ограничение на выезд за границу.

В связи с этим в пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают своим клиентам о важности своевременного погашения долгов за тепло и горячую воду, чтобы избежать неприятных последствий.

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