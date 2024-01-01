Собственник «Порше» отсудил у Пермводоканала более полумиллиона рублей за ДТП Автомобилист попал в аварию на обледенелой дороге Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По решению Ленинского районного суда Перми муниципальное предприятие «Пермводоканал» выплатит жителю краевого центра более 572 тыс. руб. в качестве компенсации ущерба за ДТП. Как установил суд, автомобилист попал в аварию на обледенелой дороге из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

ДТП произошло ещё 24 января 2024 года около перекрёстка улицы Одоевского и шоссе Космонавтов, когда водитель «Порше Кайен» врезался в ехавшую впереди «ГАЗель».

На проезжей части скопилась вода из-за коммунальной аварии, а позже превратилась в лёд. Иномарку занесло на повороте, после чего она врезалась в грузовик.

Водитель обратился в суд и потребовал компенсировать ему ущерб после ремонта «Порше» в сумме 1 145 967 руб. Ответчиками в процессе были «Пермводоканал», МКУ «Содержание объектов благоустройства», ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ДСТ-Пермь» и мэрия.

В конце октября Ленинский районный суд Перми вынес решение: виноваты обе стороны спора. Истец не учёл дорожные и погодные условия, а ответчик вовремя не устранил последствия коммунальной аварии. В связи с этим иск владельца иномарки был удовлетворён частично: с муниципального предприятия взыскано 572 983, 50 руб. в пользу владельца иномарки.

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