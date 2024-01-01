Алёна Бронникова Перевозчика в Прикамье оштрафовали за приостановку обслуживания маршрута Автобусы не ходили в течение двух недель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кизеле Пермского края прокуратура привлекла перевозчика к ответственности за приостановку обслуживания общественно значимого маршрута. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о транспортной доступности, в ходе которой было выявлено, что организация, осуществляющая пассажирские перевозки на территории города, не выполняет требования муниципального контракта.

«На протяжении двух недель движение общественно значимого маршрута, движущегося до городской больницы, было приостановлено. Выявленные факты существенно нарушали права и законные интересы жителей города на транспортную доступность», — отметили в прокуратуре.

Перевозчику внесли представление, нарушения были устранены, а движение автобусов по маршруту возобновилось. Директора предприятия за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, оштрафовали на 30 тыс. руб.

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