В аптеках Перми не хватает физраствора Натрия хлорид продаётся теперь только в ампулах по высоким ценам Поделиться Твитнуть

Пермяки сообщают об исчезновении из аптек одного из жизненно необходимых лекарственных препаратов. Как сообщает «Рифей», в городе возникла сложность с приобретением физиологического раствора. Большинство пунктов продают его небольшими дозами по высокой цене.

По данным издания, ещё несколько месяцев назад натрия хлорид продавался во флаконах и бутылках объёмом 200 и 400 мл. Теперь во многих аптеках его можно приобрести только в ампулах по 5 мл. Цена на такие ампулы составляет около 150 руб.

Кроме того, ранее физраствор реализовывался в аптеках без рецепта. Сейчас на сайтах многих организаций появилось примечание, что раствор отпускается только по рецепту от врача.

Натрия хлорид (физраствор) применяется достаточно широко. Так, его используют как растворитель для других лекарств, для промывания ран или слизистых, в качестве дезинтоксикационного средства и пр.

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