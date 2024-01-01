Пермь сковали 9-балльные автомобильные пробки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К 17 час. 30 мин. в пятницу, 22 ноября, на дорогах Перми образовались 9-балльные автомобильные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».

Особенно напряжённая дорожная ситуация наблюдается в эти минуты на участках улиц Куйбышева, Героев Хасана, Сибирской, Ленина, Попова, Луначарского, Островского, Окулова, Плеханова, Хохрякова, Малкова, Локомотивной, Стахановской, Спешилова, Вишерской, Уинской, Свердлова, ш. Космонавтов и др.

В центральной части города зафиксировано несколько дорожно-транспортных происшествий, отрицательно влияет на трафик и перекрытия участков дорог, связанные с ремонтом и реконструкцией.

По информации городского дептранса, из-за автомобильных пробок возможно отставание в графике движения маршрутов общественного транспорта.

Водителей и пассажиров просят временно, на период часа пик, воздержаться от поездок.





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