Алёна Бронникова Муниципального чиновника из Чердыни в Прикамье уволят в связи с утратой доверия Он устраивал на работу в учреждение своих родственников Поделиться Твитнуть

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Проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в чердынском муниципальном учреждении Пермского края выявила нарушения. Районная прокуратура установила, что один из чиновников трудоустраивал на работу своих близких родственников.

«В ходе надзорных мероприятий установлены факты трудоустройства в учреждение близких родственников руководителя, при этом о наличии конфликта интересов учредитель уведомлен с нарушением установленного порядка», — сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурор внёс в Управление муниципальными учреждениями Чердынского городского округа представление. По результатам его рассмотрения муниципальный служащий был наказан в дисциплинарном порядке. Надзорное ведомство не согласилось с данным решением и обратилось в суд, потребовав уволить чиновника в связи с утратой доверия. Районный суд удовлетворил иск.

Имя и должность фигуранта ведомство не раскрывает. По информации Properm.ru, речь может идти о директоре МБУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений» Андрее Суликове.

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