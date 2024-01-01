Алёна Бронникова Пермяк взыскал с «Химпрома» более 1 млн рублей долга по зарплате Надбавки не выплачивались из-за компьютерной программы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Нефтеюганский районный суд ХМАО-Югры потребовал взыскать с ООО «Химпром» в пользу пермяка, работающего на предприятии, задолженность по заработной плате. Как сообщает «Рифей», работодатель не выплачивал сотруднику северную надбавку и районный коэффициент в течение двух лет.

Суд установил факт нарушения законодательства при начислении зарплаты в период с 2018 по 2020 годы. В ходе разбирательства было выявлено, что начисление северной надбавки сотрудникам, работающим в местности, приравненной к районам Крайнего севера, не предусмотрено программой 1С-Бухгалтерия, которая установлена в главном офисе в Перми.

Суд встал на сторону истца и взыскал с работодателя задолженность в 1,3 млн руб., а также компенсацию морального вреда в 100 тыс. руб. В краевой инспекции труда напоминают, что по ст. 317 ТК РФ работающим в районах Крайнего севера и приравненных к ним территориях, выплачивается процентная надбавка к зарплате за стаж работы в этих районах. Размер и порядок её выплаты определяется ст. 316 ТК РФ.

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