Энергетики получили новый снегоболотоход для Коми округа
Он может эксплуатироваться при температуре от плюс 40 градусов Цельсия до минус 50 градусов
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Энергетики пермского филиала «Россети Урал» получили новый снегоболотоход для обслуживания электрических сетей на территории Коми-Пермяцкого округа.
Парк спецтехники производственного отделения «Северные электрические сети», обслуживающего электросетевой комплекс на территории Коми-Пермяцкого округа, пополнил снегоболотоход ГАЗ-34039. Это гусеничное транспортное средство представляет собой машину высокой проходимости, снабжённую двухместной кабиной и кузовом.
Новая спецтехника способна перемещаться по бездорожью, пересечённой местности, снежной целине. Вездеход рассчитан на 10 посадочных мест (два – в кабине, восемь – в кузове). Он имеет мощный дизельный двигатель и обладает повышенной манёвренностью.
Снегоболотоход предназначен для перевозки людей и грузов вне дорог общего назначения при проведении различных изысканий, строительстве и обслуживании линий электропередачи.
Снегоболотоход может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха в широком диапазоне - от плюс 40 до минус 50 градусов.
Использование новой техники позволит сократить время на доставку персонала к месту производства работ, повысить оперативность действий энергетиков.
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