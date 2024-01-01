Энергетики получили новый снегоболотоход для Коми округа Он может эксплуатироваться при температуре от плюс 40 градусов Цельсия до минус 50 градусов Поделиться Твитнуть

Фото: пермский филиал "Россети Урала"

Энергетики пермского филиала «Россети Урал» получили новый снегоболотоход для обслуживания электрических сетей на территории Коми-Пермяцкого округа.

Парк спецтехники производственного отделения «Северные электрические сети», обслуживающего электросетевой комплекс на территории Коми-Пермяцкого округа, пополнил снегоболотоход ГАЗ-34039. Это гусеничное транспортное средство представляет собой машину высокой проходимости, снабжённую двухместной кабиной и кузовом.





Новая спецтехника способна перемещаться по бездорожью, пересечённой местности, снежной целине. Вездеход рассчитан на 10 посадочных мест (два – в кабине, восемь – в кузове). Он имеет мощный дизельный двигатель и обладает повышенной манёвренностью.





Снегоболотоход предназначен для перевозки людей и грузов вне дорог общего назначения при проведении различных изысканий, строительстве и обслуживании линий электропередачи.





Снегоболотоход может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха в широком диапазоне - от плюс 40 до минус 50 градусов.





Использование новой техники позволит сократить время на доставку персонала к месту производства работ, повысить оперативность действий энергетиков.

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