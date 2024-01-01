Александра Пермякова «Пермские медведи» обыграли уфимский «Акбузат» Хозяева одержали уверенную победу Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

«Пермские медведи» уверенно обыграли «Акбузат».

21 ноября в гости к местным «медведям» приехал уфимский «Акбузат». Хозяева одержали уверенную победу в СК им. Сухарева.





Уфимцы давили весь первый тайм, медведи только перед самым перерывом смогли выйти вперёд 16:15. Пермяки победили со счётом 35:28.









«Несмотря на смазанную концовку весь второй тайм «Пермские медведи» могут записать себе в актив — 35:28 (16:15). Никита Каменев реализовал 5 из 9 бросков, Денис Афонин — 4/9, Артем Сельвесюк — 6 из 6. Андрей Дьяченко показал эффективность в 36% отраженных бросков — 12 из 33», — передавал канал Центра спортивной подготовки Пермского края.

«Первый тайм не очень удался, не реализовывали свои моменты, сделали очень много глупых, так скажем, ошибок, во втором тайме исправились, стали сконцентрированее, — сказал игрок «Пермских медеведей» Илья Рябов.





«Наши ребята постарше соперника, если коротко, — объяснял причину успеха главный тренер гандбольного клуба «Пермские медведи» Валентин Бузмаков. — Первый тайм был на равных. «Акбузат» ни в чём не уступал, а где-то и выходил вперёд. А в концовке сказалось то, что у нас больший опыт».

Александр Горбатиков, тренер «Акбузата» после игры сказал, что команда настраивалась дать борьбу «Пермским медведям». «И, в принципе, в первом тайме уверенно играли, практически весь тайм вели. В концовке потеряли один мяч. Во втором тайме допустили много потерь, реализация наших атак подвела, поэтому и такой результат, скажем. Большой разрыв. Хотя у нас и вратарь сегодня отбивал неплохо. Но потери и нереализации перечеркнули все шансы на нашу победу», — сказал он.





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