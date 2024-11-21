Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае благоустроены набережные в Добрянке, Краснокамске и Александровске В стадии активной реализации – проекты в Чердыни и Усолье Поделиться Твитнуть

Мурал "Урал" в Добрянке. Презентация министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

Правительство Пермского края на заседании 21 ноября подробно рассмотрело итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пермском крае в 2024 году.

Докладчик, министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Артём Балахнин, сообщил, что в этом году в Пермском крае было благоустроено 214 объектов: 149 дворовых территорий и 65 общественных пространств. Общий объём финансирования составил более 1 млрд руб., в том числе средства федерального бюджета — порядка 634 млн руб.

Министр напомнил, что Пермский край ежегодно участвует в федеральном конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В этом году реализуются пять проектов-победителей конкурса, прошедшего в 2023 году. Три из них уже завершены.

В рамках проекта «Заводская набережная» в Добрянке (объём федеральной поддержки — 85 млн руб., краевое финансирование — 5,9 млн руб.) была благоустроена пешеходная часть набережной протяжённостью 1,3 км. На ней построена детская игровая площадка, стилизованная под заводской ангар, по всему променаду организовано многоуровневое наружное освещение. Вблизи здания бывшего заводоуправления появился макет Добрянского металлургического завода, который был затоплен при строительстве Камской ГЭС. Новой точкой притяжения для горожан и туристов стал большой мурал под названием «Урал»: уличные художники оформили подпорную стенку, расположенную на территории детской площадки, превратив её в настоящую галерею уральской природы. На изображениях видны Усьвинские столбы, Вишера, Белогорье.

Проект «Набережная стихий» в Краснокамске (размер федерального гранта — 95 млн руб., краевая поддержка — 10 млн руб.) предполагает комплексное благоустройство береговой линии вдоль Камы. В нижней части набережной появились дорожки, беседки, смотровые балконы, ротонда, амфитеатр, уличные тренажёры, воркаут-зона и детские игровые площадки, рассчитанные на детей разных возрастов. Всю набережную объединила удобная променадная часть и велодорожки.

Благоустройство набережной завершено и в Александровске: в рамках проекта «Мост времени» была обустроена территория у Александровского пруда площадью более 6 га, разбитой на четыре функциональные зоны: зону активного отдыха, арт-зону, «купалку» и зону тихого отдыха. Все они связаны единым прогулочными и велосипедными маршрутами, системой пирсов у воды, тематическими беседками в виде молота, ковша и вагонетки. Выполнены работы по монтажу уличного освещения: на территории установлены современные фонари и уличные торшеры. В зоне активного отдыха оборудовали детскую игровую площадку, площадку воркаута и универсальную спортивную площадку с трибуной.

Ещё два проекта находятся в стадии активной реализации.

Чердынский проект «Междуречье» (объём федеральной поддержки — 72,4 млн руб., краевое финансирование — 0,7 млн руб.) предусматривает благоустройство территорий Комсомольского сквера и Троицкого холма в Чердыни, в общей сложности пяти функциональных зон, связанных единым прогулочным променадом. Работа начата в мае этого года, на территории сквера уже выполнено устройство дорожек, водоотводов, проложены коммуникации, появился многофункциональный деревянный павильон. На территории Троицкого холма смонтированы каркасы для смотровой площадки и дорожек.

В рамках проекта «От Посадской слободы к Нижним соляным промыслам» в Усолье планируется обновить бывшую квартальную застройку исторического места, провести озеленительные работы, высадить новые деревья, кустарники, создать места отдыха для взрослых и детей с малыми архитектурными формами, установить арт-объект — беседку, благоустроить часть набережной у Камы, установить пешеходный мост. На сегодняшний день выполнены все подготовительные работы, завершена укладка основания дорожек под плитку, оборудованы детские и спортивные площадки.

Оба проекта будут завершены в 2025 году.

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