Пермяки активнее жителей других регионов РФ обсуждали выборы президента США В топ-3 также вошли Московская и Липецкая области Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Пермский край вошёл в число регионов-лидеров по активности обсуждения выборов в США. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование digital-агентства «Интериум».

Эксперты подсчитали упоминание американских выборов в постах, репостах и комментариях пользователей соцсетей.

Первое место по активности заняли жители Московской области (2,36% от их числа проявили интерес к соответствующему контенту), второе место оказалось у Липецкой области (2,11%), а замкнул тройку лидеров Пермский край (2,09%). В абсолютных значениях на жителей Прикамья пришлось 9000 лайков, комментариев и репостов, а охват составил более 430 тыс. просмотров.

В этом рейтинге Пермь обогнала Москву, оставив столицу на четвёртой позиции.

В исследовании сказано, что мужчины чаще участвовали в дискуссии о выборах в США, чем женщины: 67% и 33% соответственно.

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