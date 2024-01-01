Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае вырос индекс качества городской среды Лучшим городом Прикамья по сумме показателей стала Оса Поделиться Твитнуть

Осинский пейзаж

Валерий Заровнянных

На заседании правительства Пермского края 21 ноября территориальный министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Артём Балахнин, начиная свой доклад об итогах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пермском крае в 2024 году и планах в этой сфере на 2025 год, сообщил, что по итогам 2023 года в Прикамье вырос ключевой показатель комфортности проживания на территории — индекс качества городской среды.

Индекс качества городской среды — это цифровое значение, получаемое в результате оценки в баллах по 36 индикаторам, среди которых благоустройство территории, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений в социальной сфере, доступность среды для маломобильных групп населения, озеленение территории и другие факторы. Максимальное значение баллов, которое может набрать город, — 360; городская среда считается благоприятной, если индекс — более 181 баллов. Оценка качества городской среды производится ежегодно по методике, утвержденной министерством строительства Российской Федерации.

По итогам 2023 года регион достиг планового значения индекса — 195 баллов; годом ранее он составлял 188 баллов. В число 13 городов Прикамья с благоприятной средой обитания впервые вошли Верещагино, Кизел и Усолье.

Наиболее благоприятной для проживания признана городская среда Осы — этот город набрал 237 баллов. Оценка Перми — 220 баллов, она на третьем месте в крае. На втором месте — Чердынь с 222 баллами.

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