Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Пермском крае вырос индекс качества городской среды
Лучшим городом Прикамья по сумме показателей стала Оса
На заседании правительства Пермского края 21 ноября территориальный министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Артём Балахнин, начиная свой доклад об итогах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пермском крае в 2024 году и планах в этой сфере на 2025 год, сообщил, что по итогам 2023 года в Прикамье вырос ключевой показатель комфортности проживания на территории — индекс качества городской среды.
Индекс качества городской среды — это цифровое значение, получаемое в результате оценки в баллах по 36 индикаторам, среди которых благоустройство территории, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений в социальной сфере, доступность среды для маломобильных групп населения, озеленение территории и другие факторы. Максимальное значение баллов, которое может набрать город, — 360; городская среда считается благоприятной, если индекс — более 181 баллов. Оценка качества городской среды производится ежегодно по методике, утвержденной министерством строительства Российской Федерации.
По итогам 2023 года регион достиг планового значения индекса — 195 баллов; годом ранее он составлял 188 баллов. В число 13 городов Прикамья с благоприятной средой обитания впервые вошли Верещагино, Кизел и Усолье.
Наиболее благоприятной для проживания признана городская среда Осы — этот город набрал 237 баллов. Оценка Перми — 220 баллов, она на третьем месте в крае. На втором месте — Чердынь с 222 баллами.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.