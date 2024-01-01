Александра Пермякова На мюзикле в Перми собрали более 1 млн на благотворительность Более 2 тысяч человек посетили «Музыку жизни 3» Поделиться Твитнуть

Фото: Алёна Кобелева, предоставлено фондом "Берегиня"

В Перми в ноябре состоялись новые показы благотворительного мюзикла «Музыка жизни 3: это наше шоу!» в пермском доме народного творчества «Губерния». Их смогли посетить более 2 тыс. жителей города и Пермского края. Около половины из них — школьники и их классные руководители.

Премьера трогательной истории про молодого преподавателя и его путь к музыке состоялась в Пермском театре оперы и балета им. П.И. Чайковского в июле. А в ноябре на сцене «Губернии» состоялись новых четыре показа.



Вместе с профессиональными актёрами выступали 11 детей с ограниченными возможностями здоровья. Один из них 9-летний Вова Шелунцов — он плохо говорит, ему тяжело управлять своими движениями. По словам мамы, участие в мюзикле мотивировало его общаться, разговаривать, двигаться.

Вова Шелунцов - один из актёров мюзикла. Фото: Михаил Мингазов, предоставлено фондом "Берегиня"









Новые показы посмотрели около 2 260 зрителей. На мюзикле побывали 21 класс из 14 школ Перми и края.





Ноябрьские показы позволили собрать более 1,2 млн руб.





«Могу сказать, что благодаря зрителям спектакля безотлагательную помощь получат порядка 30 детей», — сообщила директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева.





Режиссёр цикла благотворительных мюзиклов «Музыка жизни» Алёна Семерикова стала претендентом на премию «Преодоление» в номинации «Чувствую сердцем».

2 тысячи 260 человек посетили «Музыку жизни 3». Фото: Алёна Кобелева, предоставлено фондом "Берегиня"





«Музыка жизни» — уникальный для России проект: команда профессиональных артистов работает над ним бесплатно, организацию оплачивают партнёры мюзикла, а все вырученные с продажи билетов средства направляются на помощь детям.

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