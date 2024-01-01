В Прикамье официально открыли участок федеральной трассы М-7 «Волга» Проезжая часть расширена в два раза Поделиться Твитнуть

фото предоставлено тг-каналом Дмитрия Махонина

В Краснокамском округе Пермского края официально открыли участок федеральной трассы М-7 «Волга» с 450-го по 459-й км. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

В результате реконструкции ширина проезжей части увеличилась с двух до четырёх полос, что позволяет пропускать до 40 тыс. автомобилей в день.

Данный участок дороги входит в Пермскую городскую агломерацию и обслуживает транспортные перевозки по Перми и Краснокамскому округу. Кроме того, здесь проходит транзитный транспорт, направляющийся на Урал и в Сибирь.

На участке также построена новая двухуровневая транспортная развязка, которая значительно упростила выезд на Западный обход Перми.

Также здесь установлены автобусные остановки и построены тротуары, ведущие к ним. Трассу снабдили тремя подземными пешеходными переходами и одним надземным. Кроме этого, организован подземный проезд для сельскохозяйственной техники. Также проведено электроосвещение всего участка трассы.

фото предоставлено тг-каналом Дмитрия Махонина

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