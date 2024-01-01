Детей в садиках и школах Перми кормили простроченными продуктами Нарушения выявила прокуратура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми прокуратура Кировского района выявила нарушения при организации питания в учреждениях образования — детских садах и школах.

В результате проверки, проведённой надзорным органом, было выявлено, что в некоторых образовательных учреждениях района поставщики питания использовали продукты с истекшими сроками годности, не соблюдали условия хранения и не наносили необходимые маркировочные ярлыки.

Вследствие этих нарушений три поставщика горячего питания и руководители восьми образовательных организаций получили представления. Кроме того, ряд сотрудников привлекли к административной ответственности по ст. 6.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (речь о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения и отдыха детей).

Ни фирмы-поставщики, ни учреждения образования, где выявлены нарушения, пресс-службой надзорного органа не раскрыты.

Фактическое устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры.

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