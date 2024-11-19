В Прикамье осуждён сторонник террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» Поделиться Твитнуть

фото предоставлено УФСБ по Пермскому краю

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю предотвратили незаконную деятельность члена международной террористической группы «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что зарубежный гражданин публиковал в социальных сетях видеоматериалы и комментарии к ним, которые содержали элементы пропаганды и оправдания террористической и экстремистской деятельности.

Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил и расследовал уголовное дело в отношении задержанного по части 2 статьи 205.2 и части 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Решением Центрального окружного военного суда обвиняемый был признан виновным и получил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов на срок четыре года. Приговор вступил в законную силу.

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