Полёт обновлённого Ту-214 с пермским двигателями прошёл успешно Лётные испытания будут продолжены Поделиться Твитнуть

фото: Ростех

В среду, 20 ноября, состоялись полётные испытания обновлённого самолёта Ту-214, который оборудован пермскими двигателями. Об этом сообщает «Ростех».

Самолёт впервые поднялся в воздух после оснащения новыми российскими комплектующими. Полёт состоялся на аэродроме Казанского авиазавода им. Горбунова — филиала АО «Туполев». Его продолжительность составила 1 час 10 минут. Отмечается, что всё прошло успешно. В воздухе были выполнены необходимые проверки ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования. «Испытания прошли в штатном режиме, всё отработало без замечаний», — прокомментировали в «Ростехе».

Напомним, на лайнере установлены двигатели, произведённые на «ОДК-Пермские моторы».

На базе этой машины продолжатся лётные испытания, дальнейшая модернизация и развитие платформы Ту-214. По словам первого заместителя гендиректора ПАО «ОАК» и управляющего директора АО «Туполев» Константина Тимофеева, главной целью является выход на серийное производство.

фото: Ростех

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