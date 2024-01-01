Рост цен на топливо в Пермском крае снова ускорился Бензин в регионе остаётся самым дорогим в Приволжском федеральном округе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 12 по 18 ноября средняя стоимость литра автомобильного бензина выросла на 19 коп. и составила 59,45 руб. Такие данные следуют из отчёта Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты.

Стоимость одного литра АИ-92 выросла на 14 коп., до 53,97 руб., бензина марки АИ-95 — на 18 коп., до 58,63 руб., АИ-98 и выше — на 40 коп., до 81,64 руб.

Рост цены за один литр дизельного топлива составил 34 коп., достигнув отметки 68,70 руб.

Регион остаётся самым дорогим субъектом РФ в Приволжском федеральном округе по среднему показателю цены на топливо. В Пермском крае стоимость всех марок бензина и ДТ, кроме АИ-98, остаётся самой высокой в ПФО.

В целом за прошедшую неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 76 российских регионах. Более всего бензин подорожал в Севастополе (+1,1%). Снижение цен было зафиксировано в Бурятии (-0,3%).

Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо отслеживается по данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого более чем на 1700 АЗС, расположенных в 279 городах Российской Федерации.

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