Гендиректором ООО «Еврохим—Усольский калийный комбинат» стал Дмитрий Токарев Ранее он занимал пост исполнительного директора Поделиться Твитнуть

фото предоставлено предприятием "Уралхим"

Дмитрий Токарев, ранее занимавший пост исполнительного директора ООО «Еврохим—Усольский калийный комбинат», теперь назначен на должность генерального директора. Такие данные содержатся в базе «СПАРК-Интерфакс». Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ во вторник, 19 ноября.

Представители комбината подтвердили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» назначение. Они заявили, что с изменением структуры управления появилась и новая должность — генеральный директор.

Компания «Еврохим—Усольский калийный комбинат» является частью холдинга «Еврохим», который занимает одну из лидирующих позиций в мире по производству минеральных удобрений. Основной деятельностью комбината является добыча калийных руд на руднике, открытом в Усолье в 2018 году, а также производство хлористого калия. В 2022 году выручка предприятия составила 116 млрд руб., а чистая прибыль достигла 93 млрд руб.; показатели за 2023 год пока не обнародованы.

Дмитрий Токарев родился в Прикамье и получил образование в Березниковском политехническом техникуме. Перед тем как перейти в «Еврохим», он трудился в компании «Уралкалий».

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