Водители сообщили об огромной автомобильной пробке на трассе Нытва—Пермь Поделиться Твитнуть

Фото: группа ЧП Кунгур ВКонтакте

Автомобилисты пожаловались на огромную пробку, образовавшуюся на трассе Нытва—Пермь в среду, 20 ноября. Водители сообщают, что стоят в заторе уже более двух часов. Об этом пишет 59.ru.

Затор в районе д. Савинята начал формироваться ещё около 16:00, но спустя два часа ситуация не улучшилась, а наоборот, усугубилась, автомобильная пробка к вечеру достигла 9 баллов из 10.

«От Краснокамска до Нытвы всё стоит. Транспорт из Перми движется, а вот из Нытвы в Пермь совсем не двигается. Мы застряли здесь уже более двух часов и не можем забрать ребёнка из детского сада»,— рассказал один из водителей, который зафиксировал пробку на видео.

Согласно данным онлайн-карт, затор на трассе разделился на две части в результате дорожно-транспортного происшествия. Пользователи сообщают, что на одной из полос дороги стоит автомобиль.





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