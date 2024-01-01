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В доме и стены помогают: спрос на услуги по строительству домов вырос – Авито Услуги

Рынок индивидуального жилищного строительства в Перми стремительно развивается. Одним из ключевых факторов этого роста стало внедрение льготной ипотеки, позволяющей жителям Перми строить частные дома самостоятельно. Аналитики Авито Услуг назвали самые востребованные у жителей Перми услуги по строительству и ремонту домов, а также изучили, как за год изменился спрос на строительные услуги.

Рынок строительных услуг вырос

В Перми укрепляется тренд на строительство собственных домов. На платформе Авито Услуги предложение строительных услуг осенью 2024 года выросло на 48% по сравнению с осенью 2023-го. Количество объявлений от мастеров увеличилось на 28%.

В октябре 2024 года по сравнению с октябрём 2023 года спрос на строительные услуги в целом вырос на 2%. Наиболее заметно вырос интерес к сварке и ковке (+14%), строительству лестниц (+11%). Предложение на эти услуги увеличилось на 83% и 21% соответственно.

В регионе строительство активно развивается. В Перми спрос на электромонтажные работы вырос на 43%, на столярные и плотницкие работы на 32%, а на снос и демонтаж на 45%.

Активность на строительном рынке позитивно влияет на рынки услуг по ремонту домов

С увеличением популярности индивидуального строительства также возрастает интерес жителей Перми к услугам по ремонту загородных домов. Самые востребованные услуги: услуги дизайнеров (+32%), обустройство вентиляции (+38%), а также услуги по полам и напольным покрытиям (+36%).

Значительно выросло и предложение от мастеров: количество объявлений по услугам вентиляции увеличилось на 88%, по дизайну интерьеров на 78%, а по гипсокартонным работам на 114%.

Светлана Филимонова, руководитель категорий «Ремонт и строительство» на Авито Услугах:

"Рынок индивидуального строительства в Перми продолжает динамично расти, чему способствует как льготная ипотека, так и желание жителей Перми обустраивать комфортное жильё. На нашей платформе мы видим не только рост спроса на специализированные услуги, но и увеличение предложения от квалифицированных мастеров."

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