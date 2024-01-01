Потерявший глаз работник отсудил у компании в Пермском крае 250 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае суд удовлетворил иск Соликамского городского прокурора и постановил выплатить компенсацию морального вреда работнику, пострадавшему на производстве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Иск был подан в связи с несчастным случаем, в результате которого мужчина получил серьезные травмы, приведшие к потере глаза. В ходе расследования выяснилось, что были нарушены требования по охране труда, в том числе со стороны работодателя, который не предоставил работнику необходимые средства индивидуальной защиты, а именно защитные очки, использование которых обязательно для мастера в строительстве и монтаже.

С учётом всех деталей дела, включая степень вины работодателя, суд удовлетворил требования прокурора и назначил выплату пострадавшему в размере 250 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.





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