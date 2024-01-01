Проект «Метафракса» и Пермской галереи выиграл федеральный конкурс Стали известны победители Всероссийского конкурса «Музейный Олимп-2024» Поделиться Твитнуть

В Музее-заповеднике «Гатчина» Ленинградской области состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Музейный Олимп-2024». Победу в номинации «Музей — детям» одержал совместный проект Пермской художественной галереи и компании «Метафракс Кемикалс» «Химия искусства».

В рамках проекта в Перми и городах Прикамья, начиная с 2020 года, был проведён цикл выставок для семейной аудитории, посвященных разным видам искусства, в том числе живописи, скульптуре, графике, архитектуре и иконе. Все представленные экспозиции были объединены одной идеей — рассказать об искусстве просто, но без упрощения, наглядно и увлекательно, с заботой о посетителе вне зависимости от его возраста, знаний и зрительского опыта. Авторы проекта — музейные педагоги Ксения Зубакина, Евгения Наймушина и Артем Кутергин.





«Спасибо всем, благодаря кому этот просветительский проект состоялся. Он действительно важен, так как благодаря выставкам «Химии искусства» дети и взрослые не только узнают тайны творческой «кухни» мастеров, но и видят на примере, как неразрывно связаны искусство и наука», — отметила директор по стратегическим коммуникациям АО «Метафракс Кемикалс» Мария Коновалова, — Рада, что наш опыт уже известен в других регионах. Надеюсь, что благодаря победе на «Музейном Олимпе» он станет ещё более востребованным.





Руководство холдинга «Росхим» и компании «Метафракс Кемикалс» приняло решение о дальнейшей поддержке проекта «Химия искусства».





Следующая выставка Пермской художественной галереи будет открыта в декабре 2024 года на площадке Губахинского историко-краеведческого музея. Подробности о тематике и особенностях экспозиции станут известны позже.





Конкурс «Музейный Олимп» стартовал в Санкт-Петербурге в 2009 году и в 2024 году впервые вышел на всероссийский уровень. Соучредителями конкурса выступили Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России). На конкурс было подано 189 заявок от 127 музейных организаций.

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