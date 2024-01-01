Жители Осы в Пермском крае остались без воды из-за аварии на водопроводе Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В среду, 20 ноября, жители Осы в Пермском крае остались без воды из-за прорыва трубопровода. Об этом пишет ВЕТТА.

На данный момент сотрудники МУП «Водоканал Оса» устраняют причины аварии. Предварительно, восстановление водоснабжения планируется к вечеру, примерно между 19:00 и 20:00, сообщил глава Осинского округа Алексей Григорьев.

Он подчеркнул, что состояние магистрального городского водопровода оставляет желать лучшего — его срок службы превышает 40 лет. В рамках федеральной программы в 2023 году был заменён первый участок водопровода, на что выделили 340 млн руб., включая финансирование из федерального бюджета. Григорьев добавил, что для разработки проектно-сметной документации на второй этап модернизации трубопровода в сотрудничестве с депутатами выделено более 7 млн руб. В следующем году намечен ремонт, на который потребуется около 500 млн руб., эти средства будут искать в краевом бюджете.

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