Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские кинематографисты снимают фильм на Байконуре Премьера «Эврики» ожидается летом 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Растянис

Пермский режиссёр Сергей Климов снимает научно-популярный фильм «Эврика» (12 +). Проект получил грант от Фонда поддержки регионального кинематографа. Как рассказала «Новому компаньону» сценарист Елена Растянис, это история о том, как пермские энтузиасты-исследователи отправляют бактерии в космос.

Автор идеи и генеральный продюсер Татьяна Терентьева на своей страничке «ВКонтакте» уточняет, что речь идёт о наставниках-изобретателях, которые вдохновляют детей на научные достижения:

«Главный герой в прошлом предприниматель — реставратор церквей, который уже десять лет учит детей изобретательству в школах. После нескольких его занятий ученики начинают создавать машины будущего из обычных предметов. Алёна Варлашова, его ученица, семь лет назад увлеклась темой изобретательства, а сегодня благодаря победе её научно-исследовательской работы в конкурсе корпорации «Роскосмос» ждёт отправку бактерий рода родококков на космическую станцию для проведения эксперимента в условиях радиации и невесомости.

Удивительным образом бактерии и космос, относящиеся к микромиру и макромиру, становятся единым целым и смыслом прочтения реальности: песчинка способна сотворить чудо, если в ней есть энергия жизни. Это фильм про то, что любовь и преданность своему делу, вера в детей способны раскрыть в каждом человеке талант».

В настоящее время съёмки проходят на космодроме Байконур благодаря договорённости Фонда поддержки регионального кинематографа с корпорацией «Роскосмос».

Премьера «Эврики» ожидается летом 2025 года.





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