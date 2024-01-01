В Прикамье полицейские оштрафовали иностранку и выдворили её за пределы РФ Уроженка Таджикистана нарушила миграционное законодательство Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский линейный отдел МВД России на транспорте

Сотрудники транспортной полиции Прикамья 18 ноября задержали 34-летнюю уроженку Республики Таджикистан на ж/д вокзале Пермь-II. Женщина нарушила режим пребывания на территории РФ

При проверке документов полицейские выяснили, что весной этого года она прилетела в Россию на заработки, однако по истечении 90 дней не выехала за пределы РФ, как предусмотрено законодательством.

По словам женщины, она работала в Перми швеей, но официально не трудоустроена не была. На родине у неё остались родители и дети. Срок пребывания России истёк в июне, но выехала в Республику Таджикистан она только в конце июля, а через три месяца вернулась в Россию и продолжила работать. Женщина жила на съёмной квартире.

Транспортные полицейские задержали иностранку, когда она ждала электричку, чтобы уехать на работу. После этого её доставили в дежурную часть и составили протокол.

Позже Дзержинский районный суд Перми вынес решение: штраф в размере 3000 руб. и административное выдворение за пределы РФ.

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