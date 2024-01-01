Александра Бастрыкина заинтересовала история с обрушением потолка в детсаду Прикамья По ситуации в дошкольном учреждении Кунгура главе СК представят доклад Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель Следственного комитета России ждёт доклад по факту обрушения потолочного покрытия в детском саду №15 Кунгурского округа. Об этом сообщает Информационный центр СК.

В ведомстве отметили, что в информационном пространстве появилось сообщение о том, что в детском саду в Кунгура во время замены ламп освещения в группе обрушилась часть отделочного материала с потолка. В этот момент в помещении находились дети. В результате пострадал один ребёнок. Мальчику оказали медпомощь.

В связи с этим глава СК поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Напомним, изначально информация о происшествии появилась в соцсетях. Утверждалось, что воспитанники получили царапины. На одном из опубликованных фото видно помещение, пол которого полностью завален обломками штукатурки и частями ламп.

Позже в администрации Кунгурского округа рассказали СМИ, что снимок был сделан не после падения части штукатурки, а после расчистки всего потолка обслуживающей организацией. Чиновники не подтвердили информацию о пострадавших детях. Говорилось также, что в момент замены ламп дети находились в другом помещении. Ремонт потолка планируется закончить до 26 ноября.

Несмотря на заявление чиновников, в следкоме по региону заявили, что в результате обрушения штукатурки всё-таки один ребёнок пострадал. Ему оказали амбулаторную помощь. Следователи начали проверку по ст. «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

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