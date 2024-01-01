Легенды московского «Спартака» проведут мастер-класс в Перми На ПИПФ-2024 впервые пройдёт турнир по мини-футболу среди предприятий Прикамья Поделиться Твитнуть

Титов - рекордсмен «Спартака» по сыгранным матчам в Чемпионате России.

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Егор Титов и Дмитрий Хлестов проведут мастер-класс на ПИПФ-2024.

Событие стало возможным благодаря поддержке индустриального партнёра Пермского инженерно-промышленного форума — организациям Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.





В этом году на форуме впервые пройдёт турнир по мини-футболу среди предприятий Прикамья. Главной «фишкой» спортивного мероприятия станет визит звёзд самого популярного российского клуба.





Хлестов – 7-кратный чемпион России по футболу.

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Знаменитые футболисты приедут в Пермь, чтобы пообщаться с воспитанниками спортшкол и провести автограф-сессию.





Титов — один из лучших российских футболистов XXI века, 6-кратный чемпион России, рекордсмен «Спартака» по сыгранным матчам в Чемпионате России. Хлестов — 7-кратный чемпион России по футболу. Оба футболиста — воспитанники легендарного тренера Олега Романцева.





Перенять звёздные фишки и пообщаться с легендарными игроками можно будет 29 ноября с 14.00 до 15.00 в СК им. Сухарева. С собой следует иметь сменную обувь и свой мяч.

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