В 2025 году дефицит бюджета Перми составит 1 млрд рублей Пермские думцы приняли в первом чтении бюджет на ближайшую трёхлетку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы, которое состоялось 19 ноября, депутаты рассмотрели в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года, с 2025 по 2027-й.

В следующем году доходы городской казны запланированы в размере 57,5 млрд руб., а в 2026 и 2027 годах — 60,6 и 59,4 млрд руб. соответственно.

Объём расходов в 2025 году предполагается в сумме 58,5 млрд руб., в 2026 году — 61,2 млрд руб., а 2027-м — 58,4 млрд руб.

Дефицит бюджета в 2025 году составит 1 млрд руб., в 2026-м — 600 млн руб., а в 2027-м — запланирован профицит в объёме 970 млн руб.

Планируемый к принятию бюджет сохранит свою социальную направленность. В 2025 году на сферу образования приходится 25 млрд руб., на дорожное хозяйство и транспорт 16 млрд руб., на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство — 7,4 млрд руб.

Бюджет развития на 2025 год составляет более 14 млрд руб., или 24% расходов городского бюджета. Средства будут направлены на строительство и реконструкцию школ и спортивных объектов.

Во втором чтении главный финансовый документ депутаты должны принять в декабре.

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