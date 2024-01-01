Депутаты думы Перми поддержали проведение конкурсов для водителей Они должны помочь в решении проблемы нехватки кадров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы на сегодняшней пленарке утвердили решение о введении конкурса профмастерства среди водителей общественного транспорта. Такая мера вызвала дефицитом работников в отрасли. Для обслуживания общественного городского транспорта требуется 1780 водителей, дефицит составляет 450 водителей.

По словам заместителя главы Перми Дмитрия Галиханова, для популяризации профессии предлагается провести два конкурса. «Конкурс водительского мастерства» будет включать в себя сдачу теории правил дорожного движения и прохождение специальной трассы с элементами фигурного вождения.

За первое место для работников отрасли предусмотрена награда в 150 тыс. руб., за второе — 100 тыс. руб., за третье — 50 тыс. руб.

Второй конкурс называется «Лучший водитель автобуса». В его рамках будут в целом оценивать качество работы водителей на линии. Планируется провести его с 1 марта по 1 августа 2025 года. Критериями оценки следующие: соблюдение расписания, отсутствие штрафов за нарушение правил дорожного движения, отсутствие нарушений по условиям контракта (проезд остановок или курение).

По итогам конкурса будет сформирован рейтинг ТОП-100 водителей автобусов и трамваев на муниципальных маршрутах, которые получат по 100 тыс. руб.

Общий объём финансирования этих мероприятий составит 13,6 млн руб.

Напомним, в сентябре в департаменте транспорта администрации Перми заявили, что нехватка водителей в городе составляет 25%. Для устранения проблемы ведомство предложило ряд инициатив, которые включают увеличение заработной платы и улучшение условий работы.

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