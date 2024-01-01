Александра Пермякова Глава Березников спросил у жителей, что построить на месте снесённых аварийных домов Идеи он собирает в своих соцсетях Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал главы Березников Алексея Казаченко

Глава Березников Алексей Казаченко в своих соцсетях предложил жителям города обсудить новую жизнь пустырей.

За последние годы в Березниках, по его словам, демонтировали более 200 аварийных домов. В графике под снос ещё 17 зданий. Встаёт вопрос о вариантах полезного использования земельных участков.





«Актуальная для города тема. Несколько раз поднимал её на встречах с молодёжью, журналистами, общественниками, ветеранским активом. Изучили практику других регионов. Предлагаю вместе подумать над возможными идеями благоустройства и проведения активностей на освободившихся территориях. Авторам самых интересных задумок вручу подарки с символикой города», — предлагает мэр.





Альтернативы, говорит он, есть разные: можно разбить на пустующих площадях парки, скверы, зоны для тихого отдыха, питомники хвойных и лиственных растений, обустроить площадки для ярмарок, для выгула собак или парковки...







Напомним, в результате начавшегося в 2006 году затопления рудника «Уралкалия» в Березниках в течение 9 лет образовалось четыре провала в черте города. В 2016 году Владимир Путин потребовал решить жилищную проблему жителей Березников. На тот момент всего в Березниках необходимо было переселить около 12 тыс. человек из 99 многоквартирных жилых домов в центральной части города. Затем количество авариных домов увеличилось. Переселение жителей в безопасные дома, в целом, было завершено в 2023 году.

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