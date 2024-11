«Урал ФД» и «Клюква» сообщили о ребрендинге

В ноябре стартовала масштабная кампания по смене позиционирования и фирменного стиля крупнейшего пермского банка «Урал ФД» (розничный бренд «Клюква»). Перемены затронут два направления деятельности банка — розничное и корпоративное. Физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь будут обслуживаться под новым финансовым брендом «Дом.ру». При этом официальное наименование банка не изменится.

Ребрендинг — это лишь внешняя часть масштабной трансформации банка, которая подразумевает переход к новой модели бизнеса, цифровизацию всех процессов, внедрение новых современных технологий и вывод регионального банка на федеральный уровень, сообщают в компании.





Основой трансформации станет синергия с холдингом «ЭР-Телеком», работающим в Пермском крае и регионах России под брендом «Дом.ру». Партнёрство позволит улучшить сервисы обеих структур и расширит возможности клиентов.





В результате коллаборации продуктами и услугами банка смогут пользоваться жители всех регионов присутствия телеком-оператора «Дом.ру», а это более 50 крупнейших городов России.





Одно из основных направлений модернизации банка — это создание новой технологической платформы.





«Мы инвестируем в технологии и кадры, понимая, что это приоритетные направления, от которых напрямую зависит успех проекта. При этом мы не несём больших рекламных затрат на выход в новые регионы, так как позиционируем себя как финансовый суббренд телеком-оператора и продвигаем услуги внутри каналов «Дом.ру», — отмечает председатель Правления банка Николай Кузнецов. — Ребрендинг как смена имиджа, товарного знака и фирменного стиля — это пермская история. Поскольку Прикамье — наш домашний регион, который знает банк на протяжении 30 лет, нам важно объяснить нашим клиентам суть происходящего. Уже в ноябре банковские продукты начнут рекламироваться под новым финансовым брендом «Дом.ру». Постепенно начнут меняться вывески офисов, сайт, мобильные приложения и все коммуникации. Новый бренд объединит розницу, которая знает нас как «Клюкву», и корпоративный бренд «Урал ФД». Перемены уже начались! При этом все обязательства банка перед клиентами сохраняют силу. Официальное название банка (АО КБ «Урал ФД») и реквизиты не меняются, для наших клиентов дома мы остаёмся тем же банком, только лучше, технологичнее, современнее! Вместе с телеком-оператором Дом.ру мы будем строить единое финансовое пространство, в котором приятно жить и работать, развиваться, растить детей, генерировать успешные идеи, создавать свой бизнес и достигать поставленных целей».





Все изменения будут проходить последовательно и плавно, интересы клиентов останутся приоритетом на всех этапах интеграции, подчёркивают в компании.