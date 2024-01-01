В администрации Перми заявили о 100%-ной готовности снегоуборочной техники к зиме С подрядчиками заключили контракты на 9 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы представители мэрии отчитались о 100%-ной готовности снегоуборочной техники к зимнему периоду. Об этом заявил заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов.

По его словам, в рамках заключённых в 2024 году муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту улиц и автодорог в краевой столице подрядные организации подготовили к зимнему периоду 345 единиц спецтехники. В целом стоимость 16 муниципальных контрактов на содержание города зимой превысила 9 млрд руб. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. В новых муниципальных контрактах, заключённых с подрядчиками, прописано требование об увеличении обработки проезжей части и тротуаров противогололёдными материалами.

Из всей спецтехники, которую задействуют в этом году, 86 единиц – это так называемые средства малой механизации. Её будут использовать для уборки тротуаров, остановок и подходов к инженерным сооружениям.

В 2023 году на дорогах Перми использовалось 262 единицы техники. В этом году подрядные организации дополнительно приобрели 18 единиц дорожной техники.

Во время продолжительных снегопадов для оперативных работ по вывозу снега с улично-дорожной сети подрядчики будут использовать наёмную технику.

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