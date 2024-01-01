В Перми осудят бизнесменов, поставлявших в пандемию поддельные респираторы Они уже приговорены к срокам за поставку фальсифицированных халатов Поделиться Твитнуть

В Перми будут судить руководителей двух бизнес-структур по обвинению в мошенничестве и продаже поддельных медицинских изделий. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю, отметив, что расследование уголовного дела завершено.

Следствие установило, что в 2020 году с компаниями, которые возглавляли обвиняемые, был подписан государственный контракт на поставку медицинских изделий для учреждений здравоохранения Пермского края. В процессе выполнения этого контракта в лечебные заведения региона были направлены более 600 тыс. поддельных одноразовых респираторов, что привело к ущербу для регионального бюджета в размере свыше 65 млн руб.

С целью возмещения убытков на имущество обвиняемых судом был наложен арест на сумму более 30 млн руб.

В настоящее время следствие собрало достаточный объём доказательств, и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», речь идёт о казанском бизнесмене Демокрите Манелове и предпринимателе из Челябинска Станиславе Чалкове. В июле 2024 года они были осуждены Ленинским районным судом Перми за поставку фальсифицированных медицинских халатов и защитной одежды. Чалкова приговорили к семи годам лишения свободы, Манелова — к шести.

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