«Молот» в Перми обыграл «Челмет» из Челябинска Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В рамках чемпионата ВХЛ 18 ноября в Перми хоккейный клуб «Молот» одержал победу над челябинским «Челметом» 4:1.

Уже в первом периоде пермяки завладели инициативой и повели 3:0, во втором периоде гости отыграли одну шайбу, а в третьем молотобойцы восстановили разрыв. У пермяков отличились Игорь Зенчиков, Дмитрий Бойчук, Павел Щербаков и Денис Голубев.

Главный тренер «Молота» Евгений Попихин отметил, что матч выдался очень тяжелый: «Видно, что «Челмет» — молодая, обученная команда, быстрая, с быстрыми переходами. Мы это разбирали, на это нацеливали. Ребята — молодцы, что проявили характер. В нужный момент забили нужные голы. Может быть, по игре были вопросы, но самое главное — это результат».

Встреча с челябинцами была первой в домашней серии игр «Молота». Впереди игры в Перми 20 ноября с «Южным Уралом», 22 ноября с «Магниткой», 24 ноября с «Горняком-УГМК».

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