Следователи проводят проверку по факту гибели женщины на пожаре в Перми Ещё одна проверка проводится в Оханске Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Следователи из следственного отдела Мотовилихинского района начали проверку в связи с гибелью женщины в результате пожара на ул. Уральской в Перми.

Инцидент произошел 17 ноября во второй половине дня в квартире на третьем этаже. Пожар возник из-за возгорания мебели. Пожарная служба смогла эвакуировать 13 человек, среди которых были четыре ребёнка. Один из мужчин был спасён с помощью трехколенной лестницы, в то время как другого вынесли и передали врачам. В процессе ликвидации огня в помещении было найдено тело женщины, а также погибли её собака и кошка. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Следователи также проверяют обстоятельства другого пожара, случившегося в Оханске 17 ноября, где также погибла женщина. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неаккуратное курение.

По итогам проведенных проверок будут приняты соответствующие процессуальные решения.

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