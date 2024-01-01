Авария с участием четырёх автомобилей парализовала движение в Перми Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В Перми произошёл дорожный инцидент с участием четырёх автомобилей, который практически полностью остановил движение по ул. Уинской в сторону центра города примерно в 17-18 часов.

По информации сайта perm.aif.ru, ссылающегося на соцсети, карты «Яндекс» и 2GIS, авария случилась в районе перекрёстка с ул. Грибоедова. Свидетели события утверждают, что в результате столкновения пострадали четыре автомобиля, что привело к блокировке двух полос движения. Пробка от места происшествия растянулась к Восточному обходу Перми, доходя до кольца на пересечении Уинской и Ивинского проспекта.

Тем не менее, движение в сторону выезда из города осталось беспрепятственным.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщение о масштабной аварии пока не прокомментировали.

Дорожная ситуация вечером в городе, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», оценивалась в 7 баллов.

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