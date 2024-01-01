Обвиняемый во взятках экс-прокурор из Перми Сергей Мурай отправился на СВО Ранее суд приговаривал его к 11 годам колонии Поделиться Твитнуть

Сергей Мурай

properm.ru

Дзержинский районный суд Перми приостановил рассмотрение дела против Сергея Мурая, бывшего прокурора Индустриального района. Судья Ирина Кобелева приняла решение приостановить процесс 5 ноября, как указано в картотеке дел.

Как сообщили журналисту Properm.ru в судебной инстанции, это решение было принято в связи с просьбой военкомата — Мурай подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону специальной военной операции.

Дело против экс-прокурора повторно рассматривалось с 14 марта 2023 года, он оставался под арестом в следственном изоляторе.

В июне 2022 года суд приговорил Мурая к 11 годам лишения свободы и штрафу в 10 млн руб. рублей за коррупцию. Этот приговор также оспорен прокуратурой, которая считала необходимым лишить его классного чина. В январе 2023 года Седьмой кассационный суд удовлетворил требование гособвинения.

Сергей Мурай был арестован 14 августа 2020 года. Следствие утверждает, что с февраля по июнь 2015 года и в 2016 году он получил два взятки от руководителей коммерческих организаций на сумму 2,7 млн руб. Кроме того, с июня 2017 по март 2018 года он выступал посредником в крупных взяточничествах. Ему вменяются семь случаев посредничества в передаче взяток в интересах экс-начальника УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова, а также подстрекательство к превышению полномочий и служебный подлог.

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