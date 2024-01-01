«Уралхим» — в лидерах ESG-ренкинга российских компаний промышленного сектора 

Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало ежегодный ESG-ренкинг российских компаний промышленного сектора. Эксперты включили в число лидеров рейтинга основные активы группы «Уралхим».

«Группа «Уралхим» в своей деятельности опирается на принципы устойчивого развития, реализуя мероприятия, направленные на защиту окружающей среды, развитие регионов присутствия, противодействие изменению климата, повышение энергоэффективности, а также обеспечение экологической безопасности продукции», — отмечают в компании.





ESG-ренкинг НРА публикуется с 2021 года.

Ключевые активы Группы «Уралхим» — АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» — вошли в лидирующие группы рейтинга, где представлены компании с передовыми практиками устойчивого развития, которые активно интегрируют ESG-повестку в свою деятельность.Для расчёта ренкинга НРА исследовало аспекты экологического менеджмента, воздействия на окружающую среду и климат, социальные инвестиции, благотворительность и другие факторы.