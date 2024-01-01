Десятки домов остались без воды в центре Перми Аварию устроила петербургская компания, которая проводила геодезические работы Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В краевой столице 18 ноября жители шести улиц остались без воды в связи с аварией: специалисты компании «КДС Групп» из Санкт-Петербурга выполняли геодезические работы и повредили трубу. Это привело к отключению воды в десятках домов, сообщили в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье».

Уточняется, что повреждена была полиэтиленовая труба диаметром 30 см.

Бригады коммунального оператора уже восстанавливают поврежденную трубу, поэтому воду временно отключили.

Без воды остались дома по следующим адресам:

— ул.Куйбышева, 87а, 87, 89, 89а, 93, 93а, 93б, 93в, 95, 95/1, 95в, 97, 97а, 99, 101, 103, 105, 107, 96, 98, 98а, 96а;

— ул. Клары Цеткин, 9, 10, 10а, 11, 12(д/сад), 12а (д/сад), 14, 14б, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 29б, 31, 31а (ЦТП), 33, 35, 16, 16а, 13, 15, 17, 17а (д/сад), 19, 19а (ЦТП), 19А;

— ул. Коминтерна, 11а, 13, 17, 20, 24, 25, 26, 28, 30;

— ул. Соловьева 15;

— ул. Чкалова 58,48.50,52,44;

— ул.Шарташская 2,4.





Поскольку в домах нет воды, организован подвоз. Воду привозят в автоцистернах по адресам ул. Клары Цеткин, 9 и Куйбышева, 89а.





Коммунальщики обещают восстановить водоснабжение в ближайшее время.

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