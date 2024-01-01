Десятки домов остались без воды в центре Перми
Аварию устроила петербургская компания, которая проводила геодезические работы
В краевой столице 18 ноября жители шести улиц остались без воды в связи с аварией: специалисты компании «КДС Групп» из Санкт-Петербурга выполняли геодезические работы и повредили трубу. Это привело к отключению воды в десятках домов, сообщили в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье».
Уточняется, что повреждена была полиэтиленовая труба диаметром 30 см.
Бригады коммунального оператора уже восстанавливают поврежденную трубу, поэтому воду временно отключили.
Без воды остались дома по следующим адресам:
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.