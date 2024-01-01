В Прикамье женщина ждёт встречи с сыном спустя 25 лет Она поверила предсказаниям ясновидящей Поделиться Твитнуть

Мать 19-летнего призывника из Кишертского округа Нина Полушкина не оставляет надежды найти своего сына Алексея Полушкина спустя 24 года после его исчезновения. Он пропал в декабре 2000-го, когда приехал на сборный военный пункт в Кировском районе Перми. Об этом пишет «КП-Пермь».

В военкомате её уверили, что он сбежал, а в милиции утверждали, что сгорел в сарае. Одноклассник Алексея, с которым они вместе приехали на призывной пункт, вспоминал, как молодой человек стоял у грузовой машины и готовился к отправке в воинскую часть.

Позже было заведено дело об исчезновении. Его расследовали под грифом «секретно», но через 15 лет закрыли, не дав ознакомиться с ним матери.

Однажды в газете женщина увидела объявление об услугах ясновидящей.

«Увидишь сына через 25 лет», — заявила гадалка. Этот срок истекает в декабре 2025 года.

Нина Полушкина и её дочь не теряют надежды найти своего родного человека.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.