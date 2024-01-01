В Прикамье женщина ждёт встречи с сыном спустя 25 лет
Она поверила предсказаниям ясновидящей
Мать 19-летнего призывника из Кишертского округа Нина Полушкина не оставляет надежды найти своего сына Алексея Полушкина спустя 24 года после его исчезновения. Он пропал в декабре 2000-го, когда приехал на сборный военный пункт в Кировском районе Перми. Об этом пишет «КП-Пермь».
В военкомате её уверили, что он сбежал, а в милиции утверждали, что сгорел в сарае. Одноклассник Алексея, с которым они вместе приехали на призывной пункт, вспоминал, как молодой человек стоял у грузовой машины и готовился к отправке в воинскую часть.
Позже было заведено дело об исчезновении. Его расследовали под грифом «секретно», но через 15 лет закрыли, не дав ознакомиться с ним матери.
Однажды в газете женщина увидела объявление об услугах ясновидящей.
«Увидишь сына через 25 лет», — заявила гадалка. Этот срок истекает в декабре 2025 года.
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