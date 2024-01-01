Мошенники предлагают жителям Прикамья поменять старые купюры на новые И обкрадывают дома Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В отделении по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка РФ предупредили о случаях мошенничества.

В связи с выпуском в обращение Банком России новых модернизированных банкнот номиналом 100 рублей и 5000 рублей, выпуска 2022 и 2023 годов соответственно, активизировались преступники, которые предлагают заменить гражданам имеющиеся у них банкноты образца 1997 года на модернизированные банкноты. Под этим предлогам они проникают в жилища пенсионеров и совершают квартирные кражи.

В Центробанке просят людей не поддаваться на уловки злоумышленников. Старые банкноты не нужно обменивать на новые. Последние поступают в оборот постепенно, а старые банкноты остаются в обращении наравне с новыми и выйдут из оборота без участия их владельцев по мере износа.

«Если Вас принуждают к обмену, будьте бдительны — это мошенники», — заявляют в Центральном банке.

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