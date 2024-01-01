На неделе в Пермском крае ожидается оттепель до +4°С Возможно кратковременное похолодание в четверг Поделиться Твитнуть

В Пермском крае, как и на большей части Европейской территории России, с 17 ноября установился длительный аномально тёплый период, который не имеет четкой даты окончания. На этой неделе температуры в южной части Прикамья ожидается на 6-7° выше климатической нормы, а на севере — на 8°. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В понедельник оттепель с температурой воздуха 0…+2° сохранится на протяжении всего дня по всему региону, хотя на востоке будет заметно холоднее. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на востоке и севере. Ветер постепенно утихнет, особенно в северных районах, хотя в южной части и в Перми возможно усиление до 13 м/с.

Во вторник температура останется в диапазоне 0…+2° по всей территории, а ветер снизится до 3-8 м/с.

В среду В Пермском крае ожидается мокрый снег: на севере и в центре — слабые осадки (1-3 мм), а на юге — умеренные (до 6 мм). Температура будет около 0°, ветер почти утихнет.

В четверг температура может упасть до -1…-3°, возможны даже прояснения. На севере края не исключено кратковременное похолодание до -10°.

В пятницу снова ожидается поступление тёплого воздуха в регион. Ветер южного направления усилится, но осадков не будет (кроме северо-запада). Температура останется на уровне 0…-3°, на северо-западе потеплеет до +2°.

В выходные прогнозируется повышение температуры до +2…+4°, особенно на северо-западе региона.

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