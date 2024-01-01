В ДТП под Добрянкой погибли два человека В аварии пострадали четыре пассажира, в том числе 7-летний ребёнок Поделиться Твитнуть

В Добрянском городском круге на автодороге Полазна-Чусовой 17 ноября произошло смертельное ДТП, в котором два человека погибли и ещё четверо получили различные травмы, в их числе ребёнок 2017 г.р. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла на 9 км трассы, когда 34-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь в направлении Чусового из Перми, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», которым управляла женщина 1992 г.р.

Итогом жёсткой аварии стали два погибших пассажира «Лады Калины». Травмы различной степени тяжести получили оба водителя отечественных легковушек и два пассажира «Лады Гранты», в том числе 7-летний ребёнок.

Сейчас по факту автоаварии полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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