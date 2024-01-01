В Перми по поручению губернатора откроется центр для ТОСов Он будет заниматься решением ряда вопросов местного значения Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о создании в Перми единого центра для территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Глава региона встретился с представителями ТОСов, где подтвердил своё обещание открыть специализированную площадку, которая станет «домом» для собраний, образовательных программ, а также юридических и методических консультаций.

Встреча состоялась на на площадке краевого Ресурсного центра ТОС.

«Дал поручения профильным ведомствам проработать вопросы, которые поступили сегодня», — заявил Махонин.

Это догазификация, диспансеризация, кадровые вопросы в поликлиниках, работа с платформой «Управляем вместе», кибербезопасность, повышение качества связи в небольших населённых пунктах, а также благоустройство территорий.

На сегодняшний день в Пермском крае функционируют 672 ТОСа. По мнению Махонина, теперь у них появился свой центр поддержки.

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