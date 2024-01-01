В корпусах больницы имени Тверье в Перми начинается замена лифтов Работы выполнит пермская компания за 36,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

На портале госзакупок появилась информация о заключении контракта с ООО «Урал-классик-лифт» на замену лифтового оборудования в гинекологическом и хирургическом корпусах ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А. Тверье» по адресу: Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 2.

Компания приступит к работам 18 ноября и выполнит работы за 36 млн 736 тыс. руб. — это начальная (максимальная) цена контракта.

Всего подрядчику предстоит демонтировать прежние и установить новые лифты (всего пять), провести отделку помещений лифтовых холлов, устроить системы противодымной вентиляции и диспетчеризации.

Работы должны быть закончены ко 2 июля 2025 года.

ООО «Урал-классик-лифт» зарегистрировано в Перми 6 февраля 2012 года. Директор компании — Сергей Юшков. Выручка организации за 2023 год выросла до 51,8 млн руб. (+160%), чистая прибыль увеличилась до 11,1 млн руб. (+722%).

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