На ремонт участков дорог из Перми в Ильинский и Березники выделили 28,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти начали поиск подрядчика на ремонт участка дороги Пермь-Ильинский и двух участков трассы Пермь-Березники. Информация об открытом конкурсе появилась на сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 3 декабря, исполнителя должны определить 6 декабря 2024 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 28 млн 501,8 тыс. руб.

В документации сказано, что целью ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дорог для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда. Подрядчику предстоит устранить дефекты и восстановить параметров дорожного покрытия, обеспечить водоотвод с проезжей части.

В частности, на участке км 007+324 — км 008+178 автомобильной дороги «Пермь-Ильинский» — Сенькино — Усть-Гаревая нужно восстановить дорожное покрытие и дорожные знаки, расчистить площади от кустарника, утилизировать мусор.

Ремонт участков км 000+000 — км 000+685 автомобильной дороги «Пермь-Березники» — Адищево — Конец Гор включает восстановление разрушенного асфальтобетонного покрытия и нанесение дорожной горизонтальной разметки.

Срок выполнения работ: с 30 апреля по 19 августа 2025 года.

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