В Перми остановлены поиски пропавшей два месяца назад 15-летней девочки Поделиться Твитнуть

Поиски 15-летней девочки, пропавшей два месяца назад, завершились в Перми 15 ноября, сообщила сайту perm.aif.ru опекун школьницы Елена Вьюжанина.

Девочка, учащаяся в девятом классе, сбежала из дома 12 сентября, сказав приёмной матери, что собирается на приём к стоматологу перед школой. После этого она пропала без вести и не выходила на связь на протяжении двух месяцев. В поисках принимали участие как полиция, так и волонтёры.

«Мне позвонили из полиции и сообщили, что её нашли. Оказалось, что она жила в Перми, снимала квартиру с подругой и работала. Вчера её доставили в Краснокамск в тех же джинсах и кроссовках, в которых она ушла, только куртку ей кто-то отдал другую. Она жива, здорова и улыбается», — поделилась информацией женщина.

Она также отметила, что планирует прекратить опекунство и отправить подростка в детский дом.

Стоит напомнить, что прошлым летом девочка четырежды сбегала из дома.

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