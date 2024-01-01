Зарина Ситдикова В Перми на день прекратит работу трамвай № 3 На пути движения вагонов будут проводиться ремонтные работы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 17 ноября не будет курсировать трамвай № 3. Об этом пассажиров общественного транспорта предупредили в профильном департаменте городской администрации.

Как пояснили в дептрансе, трамвайный маршрут прекратит работу на день из-за проведения ремонтных работ на ул. Дзержинского. По этой же причине будет временно ограничено движение других трамвайных маршрутов, поскольку все они обслуживаются в депо «Красный Октябрь». Проезд к депо в этот день будет обеспечен только в течение двух промежутков времени: с 5:00 до 8:00 и с 20:00 до 00:00. Это приведёт к тому, что расписание движения маршрутов будет скорректировано.

В дептрансе также добавили, что с понедельника, 18 ноября, в Перми будет изменено расписание движения ряда автобусных маршрутов. Это обусловлено меняющейся дорожной обстановкой. На маршрутах № 6 и № 18 расписание будет скорректировано по будням. А на автобусе маршруте № 53 – по будням и выходным.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.